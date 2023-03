Tennis: Indian Wells, Sinner avanza in semifinale, affronterà Alcaraz

INDIAN WELLS (Usa) - Jannik Sinner conquista la semifinale del torneo Atp 1000 di Indian Wells, in California. Nei quarti il tennista 21enne altoatesino nº 13 al mondo e 11º del tabellone statunitense ha eliminato per 6-4 4-6 6-4 il 25enne americano campione in carica Taylor Fritz, nº 5 della classifica Atp e quarta testa di serie nel torneo.