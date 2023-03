Indian Wells, Rybakina vola in finale: sfiderà Sabalenka

INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Elena Rybakina vola in finale a Indian Wells: la giocatrice n.10 del ranking mondiale, ha avuto in semfinale sulla strafavorita Iga Swiatek, numero 1 del mondo e campionessa in carica del torneo californiano, piegata in due set: 6-2 6-2. La 23enne kazaka sfiderà la n.2 della classifica mondiale, la bielorussa Alyna Sabalenka, che ha invece superato per 6-2 6-3 la 27enne greca Maria Sakkari, n.7 del ranking Wta. La finalissima è in programma domani, domenica 19 marzo, alle 23.00 (ora italiana).