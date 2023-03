Diretta Sinner-Alcaraz, semifinale a Indian Wells: orario e come vederla in tv e streaming

I precedenti

Due dei migliori rappresentanti della "next gen" del tennis mondiale si ritroveranno così di fronte sei mesi dopo il duello terminato a favore del secondo, in rimonta, nei quarti degli US Open dello scorso anno, dopo 5 ore e 15' di un combattimento a tratti epico, passato alla storia come la seconda partita più lunga nella storia del torneo. Nei cinque precedenti il murciano è avanti 3-2, ma l'unica finale (Umago) è andata all'azzurro. Alcaraz avrà uno stimolo ulteriore: sollevando la coppa tornerebbe n.1 del mondo. Il campione di El Palmar, vincitore a Buenos Aires il mese scorso e il cui inizio di stagione è stato segnato da una lesione alla coscia, nei quarti si è sbarazzato (6-4, 6-4) del francese Felix Auger-Aliassime, che non era mai riuscito a battere in precedenza, giocando "una delle mie migliori partite di questa stagione". Sinner, a sua volta, ha eliminato (6-4, 4-6, 6-4) il campione in carica, lo statunitense Taylor Fritz, n.5 del ranking Atp.