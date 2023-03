Djokovic all'Atp Miami: arriva la decisione ufficiale

MIAMI (STATI UNITI) - Novak Djokovic salterà il Masters 1000 di Miami al via da domani. Gli Stati Uniti hanno negato ancora una volta - come già accaduto per Indian Wells - il visto al serbo numero uno del mondo che aveva fatto richiesta di un permesso speciale per sbarcare sul suolo americano: i cittadini stranieri che vogliono entrare nel Paese devono essere vaccinati (almeno fino al 10 aprile prossimo) contro il Covid. Un requisito che Djokovic, per le sue note posizioni, non può soddisfare.