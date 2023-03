Indian Wells, trionfo Alcaraz: batte Medvedev e torna numero uno

Alcaraz torna numero uno

Grazie a questo successo Alcaraz torna al primo posto nella classifica Atp, superando Novak Djokovic. Il tennista serbo non è sceso in campo nel torneo perchè non vaccinato contro il Covid-19. L'anno scorso, Alcaraz è diventato il più giovane a raggiungere il numero 1 nella storia dell'Atp dopo il suo titolo agli US Open