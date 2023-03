Classifica Atp, Alcaraz nuovo numero uno: Nadal fuori dai primi dieci dopo quasi 18 anni

Per un tennista spagnolo che torna al primo posto della classifica Atp, ce n'è un altro che esce dai primi dieci, dopo quasi 18 anni. La vittoria nel torneo di Indian Wells ha consentito a Carlos Alcaraz di scalare la vetta della classifica, superare Djokovic (assente perchè non vaccinato contro il Covid-19) e tornare numero uno al mondo. Allo stesso tempo Rafa Nadal esce dalla top ten per la prima volta, da quando vi era entrato: dal 25 aprile del 2005. Dopo 912 settimane, lo spagnolo scende al 12esimo posto, superato anche da Sinner, che raggiunge la posizione numero undici della classifica. Djokovic potrebbe tornare al primo posto il prossimo tre aprile, se Alcaraz non dovesse bissare la vittoria a Miami.