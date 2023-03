Atp Miami, il tabellone: nuova super sfida tra Sinner e Alcaraz?

MIAMI (USA) - Dopo la finale sfumata a Indian Wells e la risalita fino al numero 11 del ranking Atp, Jannik Sinner ripartirà per la sua scalata alla top 10 mondiale dal Masters 1000 di Miami e il sorteggio lo ha inserito nella parte del tabellone che è dominata da Carlos Alcaraz. Proprio lo spagnolo (tornato in cima al ranking) ha battuto l'azzurro in semifinale nel torneo californiano per poi vincere il titolo contro Medvedev e vorrà ripetersi in Florida, dove se tutto andrà bene per entrambi si ritroveranno quindi ancora al penultimo gradino.