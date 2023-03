Wta Miami, Swiatek annuncia il forfait: infortunio alla costola

MIAMI (STATI UNITI) - Iga Swiatek non difenderà il titolo conquistato un anno fa a Miami: la polacca numero uno del mondo è stata costretta a dare forfait per un infortunio alla costola. La 21enne campionessa nativa di Varsavia avrebbe dovuto debuttare domani direttamente al secondo turno del Wta di Miami contro l'americana Claire Liu: il suo posto in tabellone va così alla lucky loser Julia Grabher. Reduce dall'eliminazione alle semifinali di Indian Wells contro Elena Rybakina, la polacca non dà indicazioni sulla data del rientro ma conferma che salterà anche un altro impegno: la Billie Jean King Cup contro il Kazakhstan del 14-15 aprile ad Astana.