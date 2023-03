Al via le iscrizioni per il FantaSanremo Tennis Cup

Ogni giocatore ha una quotazione calcolata in base al ranking attuale e al best ranking, mentre i Qualifying players sono considerati giocatori bonus e quindi privi di quotazione.

Per comporre la propria squadra, ciascun Fantallenatore avrà a diposizione un budget di 100 fiorini e, ogni credito risparmiato, come per i perfetti liguri, varrà +0,5. Si parte dall’assegnazione dei punti dedicati alle vittorie, dai +3 punti per il tennista che vince la partita in due set, ai +2 punti per chi vince la partita in tre set, fino all’assegnazione di bonus e malus. Il tennista che vincerà la Sanremo Tennis Cup, invece, farà guadagnare al suo Fantallenatore ben 30 punti.

Tra i bonus e i malus meritevoli di menzione abbiamo il Bonus Wimbledon, dedicato al giocatore che inizia il match in outfit total white, al Malus Doppio Fallo Autosabotaggio assegnato al compimento del 6° o 11° doppio fallo durante il singolo match.

Come partecipare

Per iscriversi al FantaSanremo Tennis Cup è necessario inviare una mail, entro domenica 26 marzo, all’indirizzo fantasanremo.tenniscup@mgsport.com contenente:

• nome squadra

• nome fantallenatore

• componenti squadra e consuntivo dei fiorini spesi

Le fasce

I tennisti del main draw sono suddivisi in tre fasce, mentre la quarta fascia è rappresentata dai giocatori che giocano la qualificazione:

A. Destinazione paradiso: giocatori che sono o sono stati in Top 100

B. Made in Italy: giocatori italiani

C. Salirò: giocatori internazionali che non sono mai stati in top 100

D. Non voglio mica la luna: giocatori delle qualificazioni, occupano il quinto slot in squadra e sono da considerarsi come “giocatori bonus” quindi a costo zero

Per il regolamento completo: https://sanremotenniscup.it/fantasanremo/