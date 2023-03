Sinner, nuova missione Alcaraz

Nulla da fare per Fabio Fognini , eliminato al primo turno del Masters1000 di Miami dal tedesco Struff in tre set (6-4, 5-7, 6-4). Dopo un primo set caratterizzato da basse percentuali alla battuta da parte dei due sfidanti e aggiudicatosi da Struff grazie a un break, i successivi due set hanno invece rispettato i loro turni di battuta risolvendosi entrambi negli ultimi game in cui il tedesco si è dimostrato più cinico nel riuscire a concretizzare le occasioni.

Miami, Fognini eliminato al primo turno da Struff

Sinner può ritrovare Alcaraz

Oggi fa il suo esordio Jannik Sinner opposto allo sloveno Djere. Il numero uno italiano, in svantaggio 2-1 nei precedenti, è arrivato a Miami dopo l'eliminazione subita per mano di Carlos Alcaraz in semifinale a Indian Wells. «Carlos mi rende un giocatore migliore, mi spinge a giocare al limite delle mie possibilità - ha dichiarato Sinner due giorni fa ai microfoni dell'Atp - Ora lui è su un livello più alto del mio, tanto da meritare la prima posizione nel ranking. Ma siamo giovani e possiamo crescere ancora». Inseriti entrambi nella parte alta del tabellone, l'azzurro e lo spagnolo anche in Florida potrebbero ritrovarsi di fronte in semifinale.

La grinta di Sinner: "Alcaraz mi rende migliore, posso raggiungerlo"

Debutto per Musetti e Berrettini

Più complicato si annuncia invece il match di Musetti che esordisce domani. Reduce da quattro sconfitte consecutive, il toscano avrà in Lehecka un ostacolo insidioso capace quest'anno di far suoi scalpi prestigiosi come quelli dei top10 Norrie, Auger-Aliassime e Rublev. Sempre domani esordio anche per Berrettini contro l’americano McDonald che ieri ha battuto Galan.