Wta Miami, Trevisan vola al terzo turno: eliminata Hibino. Giorgi ko

MIAMI (STATI UNITI) - Inizia con una convincente vittoria il Wta Miami di Martina Trevisan, terzo torneo 1000 stagionale (combined con il secondo Atp Masters 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.800.000 che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. La 29enne mancina di Firenze, numero 24 al mondo e 25 del seeding, entrata in gara direttamente al secondo turno, ha sconfitto in due set - 6-4 6-3, in un'ora e 23 minuti di partita - la giapponese Nao Hibino, numero 137 Wta, proveniente dalle qualificazioni. Al terzo turno Trevisan sfiderà la statunitense Claire Liu, numero 59 del ranking Wta, a Miami dopo il forfait della polacca Iga Swiatek. L'unico precedente tra le due giocatrici risale a un anno fa quando, nella finale sulla terra rossa di Rabat, l'azzurra ha conquistato il suo primo e finora unico trofeo Wta della carriera.