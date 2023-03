Pietrangeli vince il Premio Bearzot: "Gli Internazionali? Spero in un italiano" VIDEO

ROMA - Nicola Pietrangeli resta sempre un punto di riferimento quando si parla di grande Tennis. L’ex capitano di coppa Davis ha ricevuto un premio alla carriera durante la cerimonia del Premio Enzo Bearzot e come suo solito, dopo una bella standing ovations, si è fatto apprezare per la sua schiettezza. "Berrettini sta bene - sottolinea Nicola Pietrangeli - è bello, giovane, e ricco, ed è fidanzato pure con una bella ragazza: meglio di così, come può stare?”.

"Troppe distrazioni per gli sportivi"

"I tennisti di oggi sono un po' troppo ricchi - continua Pietrangeli - non è una critica, però, beati loro, hanno mille distrazioni, vivono in un'epoca che forse non hanno ben capito quanto sia fortunata. Questo discorso vale anche per il calcio”. Pietrangeli poi ha anche parlato degli Internazionali di Roma: "I tennisti italiani hanno buone possibilità di andare avanti, se conoscessi il nome del vincitore, andrei a scommettere. Spero che un italiano vinca al più presto un grande Slam - ha concluso Pietrangeli - c’è Sinner che è il migliore: è forte e ha la testa è un tedesco".