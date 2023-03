Sinner, spettacolo a Miami: vola al terzo turno. Travolto Djere

MIAMI (STATI UNITI) - Jannik Sinner non sbaglia all'esordio al Miami Open, nonostante qualche difficoltà. L'azzurro, che non offre la migliore versione di se stesso, conducendo una partita con alti e bassi, riesce a far emergere comunque la sua qualità e supera il serbo Laslo Djere in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e venti di gioco, accedendo al terzo turno del secondo Atp Masters 1000 stagionale. Decisivi per l'altoatesino, numero 11 del ranking e bye al primo turno, il servizio e la profondità dei colpi in risposta.