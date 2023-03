Atp Miami, Musetti subito eliminato: Lehecka si impone in due set

MIAMI (Stati Uniti) - Continua l'avvio di 2023 da incubo di Lorenzo Musetti, ancora una volta eliminato all'esordio: stavolta il giovane carrarino saluta subito l'Atp di Miami, confermando tutte le lacune che ancora non riesce a colmare lontano dalla terra rossa, non è un caso infatti che dall'inizio dell'anno abbia vinto una sola partita, in Argentina, contro Cachin. Stavolta c'è da dire che il suo "giustiziere" era in ogni caso avversario ostico: Jiri Lehecka, numero 44 del Ranking Atp e senza dubbio uno dei tennisti più in forma del nuovo anno. Match senza troppa storia, chiuso dal ceco in due set con un doppio 6-4. Ora prosegue il "sabato italiano" in Florida con i match tra Berrettini e Mc Donald, Sonego e Evans e Martina Trevisan e Liu.