Sanremo Tennis Cup: al via le qualificazioni

Prende il via la ' Sanremo Tennis Cup ' torneo Challenger125, organizzata da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Sanremo, che ospiterà la competizione dal 26 marzo al 2 aprile . Nel tardo pomeriggio odierno si è svolto il sorteggio del tabellone delle qualificazioni e a seguire quello del tabellone principale – main draw. Sono dodici i match in programma nella prima giornata a partire dalle ore 10 sui tre campi del Circolo: a scendere in campo per primi saranno gli italiani Giorgio Tabacco contro Edoardo Lavagno sul Centrale, l'altro italiano Giovanni Fonio contro il marocchino residente a Nizza Elliot Benchetrit sul Campo 1 e il tunisino Moez Echargui contro lo svizzero Remy Bertola sul Campo 2. Su ogni campo si giocheranno quattro match e sempre domani disputeranno il loro turno di qualificazione anche altri tennisti 'azzurri': Matteo Donati, Andrea Vavassori, Andrea Arnaboldi, Julian Ocleppo, Salvatore Caruso, Federico Arnaboldi, Fausto Tabacco e anche Jacopo Berrettini, fratello di Matteo. Per accedere al main draw bisognerà superare due turni di qualificazione, il secondo dei quali si giocherà lunedì mattina, mentre nel pomeriggio dello stesso giorno inizieranno i match del tabellone principale.

Successivamente è stato effettuato il sorteggio del 'main draw' dove sono inseriti anche due rappresentanti del Circolo organizzatore, la sesta testa di serie Matteo Arnaldi che giocherà contro l'ungherese Zsombor Piros, e la wild-card Gianluca Mager che sfiderà il connazionale Luca Nardi. Le prime otto teste di serie sono il peruviano Juan Pablo Varillas (n.88 Atp), Marco Cecchinato (95), Alexander Schevchenko (101), Aslan Karatsev (107), Luca Van Assche (108), Matteo Arnaldi 116, Pavel Kotov (117) e Giulio Zeppieri (124). Per il tabellone principale le wild card sono Gianmarco Ferrari, Matteo Gigante, Gianluca Mager. Per le qualificazioni abbiamo come wild card Federico Arnaboldi, Fausto Tabacco, Lorenzo Carboni, Matteo Donati. Il 26 l'ingresso sarà libero, ancora disponibili biglietti dal 27 marzo al 2 aprile: da lunedì a giovedì il biglietto di ingresso costerà 5 euro, poi 10 euro per i quarti e le semifinali, e 15 euro per la finale di domenica 2 aprile. L’Abbonamento dal 31 marzo al 2 aprile è di 25,00 euro.

È possibile acquistare i biglietti presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket e sul sito Vivaticket.com. Sarà possibile acquistare i biglietti anche nei giorni del Torneo presso un punto ticketing attivato nei seguenti orari: Domenica 26 marzo orario 11:00 – 17:00 Da Lunedì 27 marzo a Venerdì 31 marzo orario 10:00-18:00 Sabato 1 aprile orario 10-16 Domenica 2 aprile orario 13-16 Da lunedì 27 a giovedì 30 Marzo, tutti i tesserati FITP potranno presentarsi al botteghino del Tennis Sanremo, presentando la propria tessera FITP e un documento di identità, per ricevere il biglietto OMAGGIO. Inoltre, è stato creato un codice unico promozionale - fino ad esaurimento - che permetterà di acquistare, ad un prezzo ridotto (-30%) un biglietto valido per assistere ai match in programma da venerdì 31 Marzo a domenica 2 Aprile. Sarà importante anche la visibilità mediatica dell'evento: sarà trasmesso in streaming su Challenger Tv per tutta la durata del torneo, mentre sabato e domenica sarà in onda anche su Supertennis TV e Sky Sport. L'evento è sostenuto da Regione Liguria e dal Comune di Sanremo. Per seguire il torneo live sui profili social: FB *Tennis Sanremo* IG *@tennis.sanremo1897* *#SanremoTennisCup* Fino a domani sarà possibile iscriversi al SANREMO TENNIS CUP FANTASY GAME. La società titolare dei diritti ed organizzatrice del torneo è Master Group Sport, azienda leader in Italia nello Sport Marketing che, dal 1996, collabora con le principali istituzioni nell’organizzazione dei più importanti eventi sportivi e lavora a fianco delle aziende nel mondo delle sponsorizzazioni. Master Group Sport, società organizzatrice del torneo, ha adottato un sistema di gestione sostenibile degli eventi ed ottenuto la certificazione ISO 20121 "Sustainable Event Management” relativa alla “progettazione, gestione ed erogazione di eventi sportivi”, che è stata rilasciata dall’ente terzo indipendente Bureau Veritas Italia. Il binomio Sport – Sostenibilità è un canale potente di educazione alla responsabilità nei confronti dell’ambiente e delle persone.