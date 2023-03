Trionfo italiano a Zadar, in Croazia, dove Alessandro Giannessi ha conquistato il titolo al challenger sulla terra. L'esperto tennista ligure ha superato l'austriaco Sebastian Ofner, testa di serie numero 4, in tre set con il punteggio di 6-4, 5-7, 7-6(6), annullando un match point all'avversario. Per Giannessi (numero 261 della classifica Atp) è il quarto successo challenger in carriera e si avvicina ai primi duecento del mondo.