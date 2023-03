Sanremo Tennis Cup: si parte

Domenica 26 marzo - Ha preso il via oggi sui campi del circolo Tennis Sanremo il torneo dell'Atp Challenger 125 Tour 'Sanremo Tennis Cup' con i match di primo turno del tabellone di qualificazione.

Davanti ad un buon pubblico, cresciuto con il passare del tempo, e in condizioni ideali di gioco salvo qualche raffica di vento proprio mentre si stava concludendo il programma, la prima giornata con ingresso libero è stata archiviata senza particolari sorprese.

Tra i tanti italiani scesi in campo, approdano al secondo e decisivo turno che si giocherà domattina Edoardo Lavagno (60 62 contro Giorgio Tabacco), Federico Arnaboldi (64 63 su Ritschard), Giovanni Fonio (62 36 64 a Benchetrit), Andrea Vavassori (60 61 su Decamps), Andrea Arnaboldi (63 62 a Blanchet) e Julian Ocleppo (61 63 su Salvatore Caruso). Tra gli azzurri, eliminati anche Matteo Donati (26 46 da Moelleker), Jacopo Berrettini (36 26 contro Coppejans) e Fausto Tabacco (36 63 46 contro Durasovic).

Domani, lunedì 27 marzo, si inizia a giocare per il tabellone principale ma non prima delle h.13. Il programma prevede infatti la disputa dei sei match decisivi delle qualificazioni a partire dalle 10. Sul Centrale scenderà subito Andrea Vavassori (n.216 Atp) contro il tedesco Rudolf Molleker (n.322), mentre alla stessa ora sul Campo1 toccherà a Giovanni Fonio (n.341) sfidare il tunisino Moez Echargui (n.335), e sul Campo 2 l'italiano Edoardo Lavagno affronterà Alexey Vatutin. A seguire sono in calendario le altre tre 'finaline': sul Centrale Federico Arnaboldi (n.479) contro Julian Ocleppo (n.350), sul Campo1 Coppejans (n.237) contro Durasovic (n.328) e sul Campo2 Andrea Arnaboldi (n.344) contro il monegasco Vacherot (n.321).

I quattro match del primissimo pomeriggio inaugureranno il 'main-draw' della Sanremo Tennis Cup. Sul Centrale giocherà Marco Cecchinato (n.91 e seconda testa di serie) contro il ceco Vit Kopriva (n.169) e a seguire il derby italiano tra Andrea Pellegrino (n.189) e Matteo Gigante (n.196). Sul Campo 1 inizieranno il francese Muller (n.129) contro il giapponese Uchida (n.159), e a seguire l'altro transalpino Van Assche (n.110) contro il britannico Peniston (n.152).

L’evento è organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Sanremo, con il sostegno della Regione Liguria e il patrocinio del Comune di Sanremo.

Ancora disponibili biglietti dal 27 marzo al 2 aprile: da lunedì a giovedì il biglietto di ingresso costerà 5 euro, poi 10 euro per i quarti e le semifinali, e 15 euro per la finale di domenica 2 aprile. L’Abbonamento dal 31

marzo al 2 aprile è di 25,00 euro.

È possibile acquistare i biglietti presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket e sul sito Vivaticket.com al seguente link: www.vivaticket.com