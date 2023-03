Atp Miami, show Sonego: batte Tiafoe e vola agli ottavi

MIAMI - Altra prestazione show di Lorenzo Sonego, che conquista gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, in Florida. Il 27enne torinese, n.59 al mondo, ha battuto 6-3 6-4 il 25enne statunitense Frances Tiafoe, 14° della classifica Atp e 12ª testa di serie a Miami. Sonego raggiunge così per la seconda volta in carriera gli ottavi nel “1000” della Florida: era già accaduto nel 2021 quando poi fu fermato da Tsitsipas. Una partita impeccabile da parte dell'azzurro, che non si lascia distrarre nemmeno da un’interruzione per pioggia di oltre due ore sul 3-2 con break di vantaggio nel secondo set. Al prossimo turno sfiderà il 24enne argentino Francisco Cerundolo, n.31 al mondo. Ora si attende l'altro azzurro Jannik Sinner, che cercherà i quarti affrontando il russo Andrey Rublev.