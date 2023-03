Diretta Sinner-Rublev: segui LIVE la partita di oggi a Miami

MIAMI (USA) - Caccia ai quarti di finale al Masters 1000 di Miami per Jannik Sinner , che per centrare l'obiettivo dovrà però superare un avversario di grande livello. Il 21enne altoatesino ( n. 11 Atp e decima testa di serie), dopo aver battuto il bulgaro Dimitrov , alle ore 17 di oggi (martedì 28 marzo) sul cemento dell'Hard Rock Stadium si troverà di fronte il 25enne russo Andrej Rublev, numero 7 del mondo e sesto favorito del seeding. Chi vince sfiderà uno tra Ruusuvuori e van de Zandschulp, poi una possibile semifinale dove potrebbe avvenire l 'incrocio con il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz . Segui la diretta del match...

16:55

Rublev a Miami: il miglior risultato del russo

Il 25enne moscovita ha centrato la semifinale nel 2021. In quell'occasione il russo perse in due set (6-3 6-4) contro il polacco Hubert Hurkacz.

16:50

Pericolo Rublev per Sinner

Il 25enne di Mosca va invece a caccia dell'ottava qualificazione ai quarti di finale a livello 1000, categoria nella quale vanta la disputa di due finali: a Montecarlo (sconfitto da Tsitsipas) e Cincinnati (ko contro Zverev) nel 2021.

16:45

Sinner può tenere testa ad Alcaraz

Fisicamente l'azzurro è formato, tecnicamente ha ancora margini: dicono che batterà tutti i record degli Slam, ma... (LEGGI TUTTO).

16:40

Sinner e un 2023 da sogno

L'azzurro ha infatti vinto 18 partite nell'anno solare e occupa il sesto posto nella Race Atp in coabitazione con Norrie. Su 55 set disputati, Sinner ne ha vinti ben 42.

16:35

Sinner sogna i quarti a Miami

Il 21enne altoatesino mette nel mirino la sesta qualificazione in carriera ai quarti di finale di un Masters 1000, la terza a Miami, torneo nel quale ha perso solo due match (la finale 2021 con Hurkacz - 7-6(4), 6-4) - e quarti 2022 con Cerundolo per ritiro).

16:30

Sinner-Rublev: i precedenti

Bilancio in perfetta parità tra i due, che si sono affrontati quattro volte in totale. Le due vittorie di Sinner sono arrivate sempre sulla terra rossa, nei sedicesimi del Masters di Montecarlo l’anno scorso e a Barcellona nel 2021. Curiosamente, entrambe le vittorie di Rublev sono arrivate per il ritiro dell'azzurro per infortunio: nel 2020 a Vienna e nel 2022 al Roland Garros.

'Hard Rock Stadium', Miami (USA)