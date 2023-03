Atp Miami, Sonego si ferma agli ottavi: Cerundolo vince in rimonta

Resta in corsa Sinner

Negli ottavi del Masters 1000 in corso sul cemento dell'Hard Rock Stadium infatti, il 27enne torinese (n.59 al mondo), è stato battuto in tre set (3-6, 6-3, 6-2) dal 24enne argentino (n.31 Atp e n.25 del seeding) che nei quarti affronterà il 26enne russo Karen Khachanov (n.16 Atp), vittorioso in due set sul 21enne ceco Jiri Lehecka (n.44 Atp). A difendere i colori azzurri resta dunque solo Sinner, vittorioso su Rublev e ora pronto a sfidare il finlandese Emil Ruusuvuori per un posto in semifinale.