Diretta Sinner-Ruusuvuori: orario e come vederla in tv e streaming

MIAMI (USA) - Jannik Sinner non è uno che si accontenta e dopo aver dominato il temibile russo Andrey Rublev (n.7 del mondo) negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami è pronto ora a sfidare il sorprendente Emil Ruusuvuori , 23enne finlandese (n.54 Atp) che ha invece staccato il pass per i quarti contro l'olandese Van De Zandschulp. Il 21enne altoatesino, attualmente n.11 del ranking e decima testa di serie del torneo in corso in Florida sul cemento dell'Hard Rock Stadium , va caccia di un posto in semifinale dove potrebbe eventualmente incrociare di nuovo il numero uno del mondo Carlos Alcaraz (che nei quarti sfiderà invece lo statunitense Taylor Fritz ) a cui si è arreso di recente nella semifinale di Indian Wells.

Sinner-Ruusuvuori, i precedenti

Sono quattro i precedenti tra Sinner e Ruusuvuori (che a Miami si sono già sfidati due volte), con un bilancio decisamente favorevole all'azzurro capace di vincere tutte e quattro le sfide. Nel 2021 in Florida l'altoatesino vinse in due set, l'anno scorso si impose invece solo al tie-break del terzo. In mezzo c'è il successo di Washington (dove Sinner vinse poi il torneo) mentre l'ultimo confronto è andato in scena l'anno scorso al Masters 1000 di Montecarlo, con la vittoria dell'azzurro in due set.

Sinner-Ruusuvuori, l'orario

La sfida tra Sinner e Ruusuvuori è in programma sul campo centrale del Miami Open, con l'inizio del match fissato alle ore 21 italiane

Sinner-Ruusuvuori, come vederla in tv e streaming

Il quarto di finale tra Sinner e Ruusuvuori sarà visibile in tv su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205). Sarà disponibile, inoltre, la diretta streaming su Sky Go e il live on demand su NOW. Infine il match sarà disponibile in chiaro su Supertennis in differita.