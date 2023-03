Squalificato a vita arbitro dominicano: ecco come truccava le partite

ROMA - Fabian Carrero, arbitro di tennis della Repubblica Dominicana, è stato squalificato a vita per aver manipolato i risultati di alcune partite nel 2019: si è scoperto infatti che il direttore di gara ha commesso 16 violazioni del programma anti-corruzione del tennis in otto partite in tornei tenutisi nella Repubblica Dominicana a novembre e dicembre 2019.