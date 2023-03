Semifinale Alcaraz-Sinner: a che ora e dove vederla in tv e in streaming

Jannik Sinner sfida un'altra volta Carlos Alcaraz, stavolta in semifinale nel Miami Open, secondo Atp Masters 1000 della stagione. Il numero uno del ranking mondiale ha battuto in due set lo statunitense Taylor Fritz, mentre l'altonesino ha superato, sempre in due set, il finlandese Emil Ruusuvuori. Per Sinner è l'opportunità di prendersi una rivincita dopo la sfida di due settimane fa: agli Indian Wells Alcaraz lo ha battuto in semifinale, prendendosi poi anche il titolo. In palio c'è un posto in finale, contro uno tra Medvedev e Khachanov