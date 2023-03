Ranking Atp, gioia Sinner: torna nella top 10

ROMA - Jannik Sinner esulta due volte. Non so l'altoatesino si giocherà l'accesso alla finale del Masters 1000 di Miami contro il rivale Carlos Alcaraz ma proprio il cammino in Florida, complice l'eliminazione di Taylor Fritz ai quarti del torneo, gli vale la top 10 del ranking Atp. Da lunedì l'azzurro tornerà matematicamente nel club più esclusivo del mondo per la prima volta dal 2 ottobre scorso. Al netto delle proiezioni in tempo reale della classifica Atp con i punti conquistati finora a Miami, il fuoriclasse altoatesino è virtualmente il nono giocatore del mondo ed eguaglia così il suo best ranking, proprio davanti a Fritz, per 50 punti. Anche se Sinner dovesse uscire sconfitto dalla semifinale contro Carlos Alcaraz, l'altoatesino potrebbe essere scavalcato solo da Karen Khachanov. Il russo però, in campo come atleta neutrale, potrebbe riuscirci solo vincendo il titolo. Qualora invece Sinner dovesse vincere il titolo a Miami, riuscirebbe ad arrivare al numero 6 del mondo.