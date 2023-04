Wimbledon, porte aperte a tennisti russi e bielorussi

LONDRA (Inghilterra) - Wimbledon cambia rotta e contrariamente a quanto fatto nella passata edizione, oggi accoglie gli atleti russi e e bielorussi. L’annuncio arriva dall'All England Lawn Tennis Association che organizza i Championships inglesi, ma la decisione è stata comunicata senza entrare nel merito sulle ragioni del cambio di posizione, decisa in accordo con il governo britannico.

Lo status neutrale

I tennisti di Russia e Bielorussia, per poter prendere parte al torneo londinese, dovranno però accettare di competere come atleti di "status neutrale", con il divieto di esprimere in alcun modo sostegno all'invasione dell'Ucraina.