Finale Sinner-Medvedev: a che ora e dove vederla in tv e in streaming

MIAMI (STATI UNITI) - Jannik Sinner approda alla finale del Miami Open, secondo Atp Masters 1000 della stagione. L'altoatesino ha battuto, dopo una battaglia durata oltre tre ore, l'avversario più complicato: il n. 1 al mondo Carlos Alcaraz. Il giovane fuoriclasse si giocherà così il titolo come già accaduto nel 2021 quando uscì sconfitto dalla finale contro il polacco Hubert Hurcakz. Dall'altra parte della rete ci sarà il russo Daniil Medvedev che, in semifinale, si è aggiudicato il derby contro il connazionale Karen Khachanov, sconfitto in tre set.