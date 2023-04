Sinner show, Alcaraz si inchina: il bel gesto alla fine del match

MIAMI (STATI UNITI) - Prosegue il momento d'oro di Jannik Sinner. Il 21enne azzurro supera, in rimonta, il temutissimo Carlos Alcaraz in una semifinale leggendaria e stacca il pass per la finalissima del Masters 1000 di Miami. Un'impresa, quella messa a segno dell'altoatesino, che gli consentirà di giocarsi, domenica 2 aprile, il titolo contro il russo Daniil Medvedev. La battaglia tra Sinner e Alcaraz è durata oltre le tre ore, tenendo incollata l'Italia davanti agli schermi delle tv nonostante l'orario scomodo. Ma ciò che non è passata inosservata, è una frase che lo stesso Alcaraz ha rivolto a Sinner a match concluso. Un gesto da campione affermato.