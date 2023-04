Wta San Luis Potosí, Italia da urlo: Errani e Cocciaretto in semifinale!

SAN LUIS POTOSI' (MESSICO) - Sorride l'Italia del tennis: Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto approdano alle semifinali del 'San Luis Potosi Open', torneo Wta 125k dotato di un montepremi di 115.000 dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa del Club Deportivo Potosino della città messicana. Nella notte italiana la 35enne di Massa Lombarda, numero 99 del ranking Atp e settima testa di serie, ha eliminato nei quarti per 6-2 6-1, in appena 68 minuti di gioco, la tedesca Tatjana Maria, 65esima giocatrice del mondo e seconda favorita del seeding, centrando il quarto successo in altrettante confronti. La romagnola sfiderà la slovena Kaja Juvan, n.143 del ranking: tra l'azzurra e la 22enne di Lubiana non ci sono precedenti.