Sanremo Tennis Cup 2023, Van Assche annienta Varillas in finale

SANREMO - E' il giovanissimo Luca Van Assche , 19 anni da compiere il prossimo 11 maggio, il vincitore della Sanremo Tennis Cup, torneo dell’Atp Tour Challenger 125 , organizzato da Master Group Sport. In finale, Van Assche , numero 108 Atp, ha impartito una severa lezione al più quotato Juan Pablo Varillas, 27enne peruviano, numero 88 del Ranking e testa di serie numero uno del torneo, già semifinale nell’Argentina Open, sconfitto da Cameron Norrie dopo aver eliminato Dominic Thiem e Lorenzo Musetti. Senza storia il confronto, durato appena meno di un'ora e mezza davanti a un Centrale gremito e che ha visto il francesino imporsi nettamente con il punteggio di 6-1, 6-3.

Van Assche gioia doppia

Van Assche gioisce due volte, per il successo e perché grazie a questa vittoria irromperà nella top 100 Atp: “Sono davvero contento di aver vinto questo Challenger e non mi dimenticherò mai del torneo di Sanremo perché per la prima volta, grazie ai punti ottenuti qui, entro nella top 100 mondiale. Appena arrivo a Parigi festeggerò con i miei amici e poi concentrato sul prossimo impegno che sarà nel torneo portoghese dell’Estoril”.