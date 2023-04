Sinner ko, Medvedev lo consola così: ecco la frase del campione a Miami

MIAMI - Tra il serio e il faceto, il vincitore del Masters 1000 di Miami, Medvedev, nel consolare a fine partita Sinner, tocca un tasto che in effetti ha rappresentato un fattore dell'andamento del match. In campo è stato infatti evidente sin da subito la sperequazione delle energie a disposizione dei due contendenti, una differenza marcata, figlia delle semifinali: infatti mentre Medvedev aveva liquidato rapidamente la pratica Kachanov nel derby russo, Jannik si è spremuto in un'impresa ai limiti dell'impossibile per avere ragione in rimonta del numero uno del mondo Alcaraz dopo una vera e propria maratona. Sincero il commento di Medvedev: "Io sono stato fortunato perché mentre tu correvi come un pazzo io ero già a letto".