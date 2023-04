Ranking Atp, la sfida Sinner-Alcaraz porta l'italiano in top ten e Djokovic...

Jannik Sinner archivia il Sunshine Double con la terza sconfitta in una finale ATP della carriera, la seconda su due a Miami e in un Masters 1000. La terza finale stagionale dopo quella vinta a Montpellier e quella persa a Rotterdam sempre contro Daniil Medvedev che in Florida l'ha sconfitto per la sesta volta di fila, consente comunque a Sinner di eguagliare il suo best ranking e risalire alla posizione numero 9 della classifica ATP.