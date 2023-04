Cocciaretto vince l’Open di San Luis Potosi battendo la Errani in finale

SAN LUIS (Messico) - Elisabetta Cocciaretto vince il 'San Luis Potosi Open', torneo WTA 125 disputato sui campi in terra rossa del Club Deportivo Potosino della città messicana. Nella notte italiana la tennista di Fermo ha sconfitto in rimonta (5-7, 6-4, 7-5) l’altra italiana Sara Errani, conquistando il suo secondo titolo in Messico dopo quello vinto a fine ottobre sul cemento di Tampico.