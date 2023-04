Finale Sinner-Medvedev, che numeri: dato sugli ascolti incredibile

Niente da fare, Danil Medvedev resta il tabù di Jannik Sinner, che ha perso sei volte su sei contro il russo in carriera. L'ultima sconfitta è arrivata nella finale del Miami Open, giocata domenica, a cui l'azzurro ha avuto accesso dopo la fantastica vittoria sul fenomeno Alcaraz in semifinale, che ha perso il primo posto nel ranking Atp. A Jannik è mancato il guizzo finale per trionfare, ma ha comunque fatto sognare tantissimi tifosi, incollati davanti alla tv per seguire il super match.