Sinner, il messaggio da campione sui social dopo la finale persa con Medvedev

Rinviata ancora una volta il primo successo in un Masters 1000 per Jannik Sinner, che alla sua seconda finale in carriera è stato sconfitto dal russo Daniil Medvedev. Al Miami Open l'altonesino si è reso protagonista di un ottimo percorso, riconquistando la top10 nel ranking mondiale grazie alla straordinaria rimonta sul numero 1 Carlos Alcaraz in semifinale. Nonostante ciò, rimane la delusione per aver fallito il primo grande successo in carriera.