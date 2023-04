Atp Estoril, debutto ok per Fognini: sarà derby con Cecchinato

ESTORIL (PORTOGALLO) - Esordio vincente per Fabio Fognini nel "Millennium Estoril Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sulla terra rossa dell'Estoril, in Portogallo. Fognini, n.97 Atp, si aggiudica in due set - 6-1 6-2 in appena 57 minuti di partita - il derby tricolore contro Alessandro Giannessi, n.224 del ranking, bravo a superare le qualificazioni ma in evidente difficoltà dal punto di vista fisico. Per il 35enne sanremese si tratta del terzo successo (sempre in due set) in altrettante sfide con il 32enne spezzino dopo quelli negli ottavi del Genova Challenger nel 2010 e negli ottavi dell'Atp di San Paolo nel 2017.