Nadal salta il torneo di Montecarlo: "Non sono ancora pronto"

MADRID (SPAGNA) - "Ciao a tutti, non sono ancora pronto per competere ai massimi livelli. Non potrò giocare in uno dei tornei più importanti della mia carriera, Montecarlo". Con un messaggio su Twitter, Rafa Nadal annuncia il forfait al torneo del Principato che apre come di consueto la stagione dei grandi eventi della racchetta sulla terra battuta.