Alcaraz rinuncia a Montecarlo: "Guai fisici, devo riposare"

MADRID (SPAGNA) - Dopo Rafa Nadal, anche Carlos Alcaraz alza bandiera bianca e rinuncia al torneo di Montecarlo, primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa, in programma dal 9 al 16 aprile. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e reduce dalla sconfitta in semifinale dell'Atp di Miami contro Jannik Sinner, annuncia sui suoi canali social il forfait per l'appuntamento Atp del Principato. "Dopo due mesi di gare, sono felice di essere tornato a casa, ma triste per aver concluso con i dolori la semifinale di Miami".