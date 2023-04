Errani fuori al primo turno al torneo di Bogotà

BOGOTA' (Colombia) - Un’altra delusione per Sara Errani che dopo essere stata sconfitta in finale dalla Cocciaretto a San Luis Potosi - in Messico - esce al primo turno nel torneo di Bogotà. L’esordio della tennista italiana alla "Copa Colsanitas” - Wta 250 - è stato molto deludente, con una partita che non è mai stata in discussione.