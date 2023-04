Volandri esclusivo: “Sinner può vincere un grande torneo”

Volandri, pochi mesi fa ha detto che Sinner stava costruendo per poter vincere i grandi tornei. Adesso le sembra pronto?

«Sì, siamo a questo punto. Sta raccogliendo i primi frutti di ciò che ha costruito nell’ultimo anno. Atleticamente sono evidenti i miglioramenti, con il preparatore Umberto Ferrara lavora bene. Il team funziona ed è collaudato, un fattore che ai vertici fa la differenza».



Sulla terra si giocano quattro grandi tornei abbastanza diversi per condizioni. Dove potrebbe trovarsi meglio Jannik?

«Sono tutti sul rosso, ma non sono uguali. Jannik sta mostrando una grande adattabilità ed è un segno di grande crescita. Lui può giocare bene ovunque e in tutte le condizioni, non penso ci sia un torneo più o meno buono per lui. La grande sfida sarà nell’approccio a questi eventi poco tempo dopo la finale di Miami».



Capitolo Berrettini. Da giocatore, come si esce da questa crisi?

«Riconosciuto un problema, c’è un lavoro da svolgere in profondità e indipendemente da vittorie e sconfitte. Matteo sa di essere in difficoltà e si sta rimboccando le maniche. Un momento così era inevitabile, paradossalmente è eccezionale ciò che ha fatto l’anno scorso, tornando dall’infortunio e vincendo due tornei. In questi casi serve consapevolezza e bisogna provare a far funzionare tutto, non solo il tennis».



Anche Musetti sta vivendo una situazione simile?

«Lo stesso discorso vale per lui. Se il tuo tennis cala, vincere a questi livelli non è mai scontato, poi se un giocatore ha una base forte il periodo nero dura meno. Lorenzo finora era sempre cresciuto, quindi questa è la prima volta che affronta un momento difficile, magari ci vorrà più tempo per uscirne. La scelta dei tornei di febbraio in Sudamerica può trasformarsi in un vantaggio, anche perché perdendo presto a Miami è stato tra i primi a riprendere gli allenamenti sulla terra».



Sonego invece è rientrato in Top 50 e a Miami è stato ad un passo dai quarti. Sta lottando per il posto in Nazionale?

«La mia squadra è di sei giocatori, poi ne devo scegliere cinque. La strada verso settembre è ancora lunga e le scelte saranno fatte sulla condizione dei ragazzi, non solo sulla classifica. Lorenzo dopo la Davis si è allenato benissimo, anzi nei primi due mesi ha raccolto meno di quanto seminato. Il lavoro però alla fine paga e lui se lo merita»



Il Roland Garros sarà dopo due settimane di Madrid e due di Roma. È come se ci fosse uno Slam post Indian Wells e Miami. Come sarà per i giocatori?

«Sicuramente tosta. Dal punto di vista mentale mi spaventa poco, ma ciò che mi preoccupa è la marcia d’avvicinamento a questi tornei. Per uno come Sinner per esempio c’è pochissimo tempo e questo è l’unico aspetto sul quale sono un po’ incerto. I giocatori alla fine si stanno abituando a giocare tanto, e poi si infortunano. Io vorrei vedere più omogeneità nei tornei: Indian Wells e Miami con due superfici e palle diverse è una cosa che mi lascia perplesso. Se ne dovrebbe discutere».



A proposito di infortuni, Alcaraz salterà Montecarlo. Tra le cause può esserci il suo tennis generoso ed esplosivo?

«Carlos in campo dà il 200%. Per precocità, forza fisica e struttura è strepitoso. Ci si fa male perché si gioca tanto e soprattutto perché c’è meno tempo per la preparazione invernale. Noi facevamo sette settimane, adesso se ne fanno tre sono già tante».