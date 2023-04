Atp Marrakech, Musetti spezza la maledizione e vola ai quarti di finale

MARRAKECH (Marocco) - Primo bagliore di luce in uno scurissimo avvio di 2023 per Lorenzo Musetti, che da cinque tornei consecutivi non riusciva più a vincere una partita, venendo regolarmente eliminato alla primo match di ogni torneo. Nell'ATP250 di Marrakech, il giovane azzurro ritrova finalmente la via del successo, debuttando nel torneo al secondo turno contro il francese Hugo Gaston, numero 150 del Ranking, e superandolo in due set per 6-2, 6-3, nonostante un problemino muscolare al quadricipite nel corso del secondo set. Al termine del match però il carrino ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: domani quarti di finale con il francese Muller, che ha eliminato il nostro Passaro.