Fognini salta Montecarlo: l'annuncio con un messaggio social

Dopo il forfait di Alcaraz e la rinuncia di Nadal, anche Fabio Fognini dice addio all'Atp di Montecarlo, al via sabato 8 aprile, per problemi fisici. A darne l'annuncio è lo stesso tennista azzurro, vincitore del torneo del Principato nel 2019, l'unica volta in cui ha vinto un Atp Masters 1000, con un post social: "Devo comunicare con grande dispiacere che non potrò partecipare al torneo di Montecarlo", inizia così.