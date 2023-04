Torneo Montecarlo, wild card per Sonego: quattro azzurri in tabellone

Lorenzo Sonego sarà a Montecarlo. Il torinese è riuscito a far segnare il suo nome sul tabellone del terzo Masters 1000 della stagione a causa dei numerosi ritiri che si sono susseguiti e che hanno portato il numero 47 Atp a entrare di diritto nella competizione. L'italiano ha raggiunto il miglior risultato nel torneo del 2019, quando raggiunse i quarti di finale e stavolta ha beneficiato, tra gli altri, del forfait per infortunio di Fabio Fognini, al quale era stata data una wild card che però è stata rifiutata in extremis.