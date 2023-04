Berrettini difende Melissa Satta: "Sono felice. E sul nostro amore dico che..."

Matteo Berrettini torna a parlare della sua nuova relazione con Melissa Satta e con fermezza e ironia torna a difenderla da critiche e cattiverie. Non solo le insinuazioni a mezzo social dei soliti odiatori di professione, ma addirittura improvvisati esperti che associano il difficile avvio di 2023 del nostro tennista proprio con la sua vita privata: “Mi fanno sorridere, da una parte è positivo perché significa che il tennis è tra gli sport più seguiti in Italia. Ne parlano tutti e mi vedono in giro. Sul fidanzamento con Melissa davvero fatico a rispondere, non riesco a concepire come una relazione possa permetterti di non fare il tuo lavoro. Ma ormai parlano tutti, viviamo nell’era dei social, in cui tutti possono dire tutto e mi sembra come se si fosse persa l’educazione generale. Io alla fine però sono felice, è questo quello che conta“