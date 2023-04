MONTECARLO - In attesa dell'esordio nel singolo Jannik Sinner a Montecarlo vince nel doppio in coppia con l'argentino Schwartzman: battuti nei sedicesimi di finale in tre set nel primo torneo Masters 1000 sulla terra rossa della stagione il duo Granollers-Zeballos con il punteggio di 6-3, 1-6, 11-9. Le qualità di Sinner hanno fatto la differenza in un match in equilibrio e deciso sul filo di lana.