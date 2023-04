Diretta Berrettini-Cressy: segui LIVE la partita di oggi a Montecarlo

12:45

Berrettini-Cressy, slitta l'inizio

Il match tra Matteo Berrettini e Maxime Cressy, inizialmente in programma per le 12.30, inizierà in ritardo. Sul campo Rainer III il match precedente, tra lo svizzero Wawrinka e l'olandese Griekspoor, è infatti al terzo set. La sfida dovrebbe iniziare intorno alle 13.30

11:34

Berrettini prova a sfatare il tabù

Per il tennista romano, che tra due giorni compirà 27 anni, l'Atp Masters di Montecarlo rappresenta un vero e proprio tabù. In questo torno non è mai riuscito a superare il match d'esordio. Nel 2019 venne battuto dal bulgaro Dimitrov in due set, mentre nel 2021 ha perso contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina .

11:30

Berrettini-Cressy: primo scontro

Prima sfida tra il tennista azzurro e Maxime Cressy. L'azzurro non ha mai affrontato lo statunitense, che è noto per il suo modo particolare di gioco, con continui servizi e volèe

'Court Rainer III', Montecarlo