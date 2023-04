Atp Montecarlo, Schwartzman sfiderà Sinner. Ok De Minaur e Thiem

MONTECARLO - Sarà Diego Schwartzman l'avversario di Jannik Sinner al secondo turno del 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il tennista argentino, ex top ten, ha avuto la meglio, in due set, sul belga David Goffin battuto 6-4, 6-2. Chi deve già salutare l'Atp Montecarlo è invece Andy Murray. Il tennista scozzese, ex numero 1 del ranking Atp, ha perso al primo turno contro l'australiano Alex de Minaur (n. 14) in due set con il punteggio di 6-1, 6-3. Stacca il pass per il secondo turno anche un altro ex top ten, l'austriaco Dominic Thiem, che ha regolato il francese Richard Gasquet per 6-1, 6-4.