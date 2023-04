Atp Montecarlo, Sinner vola agli ottavi: si ritira Schwartzman

Atp Montecarlo, Musetti show: travolto Nardi nel 'derby', agli ottavi c'è Djokovic

Sinner agli ottavi, ora c'è Hurkacz

Partita senza storia, con Sinner che si prende il primo set per 6-0 in soli 26 minuti di gioco. Evidenti problemi per l'argentino, che lamenta dolori alla spalla sinistra. Un timeout medico a bordo campo non basta e nel secondo set, sul punteggio di 3-1 per Sinner, si ritira concedendo la vittoria all'azzurro. Sinner passa così agli ottavi di finale dove sfiderà Hubert Hurkacz.