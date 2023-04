Atp Montecarlo, Sonego ko: vince Medvedev in due set

Atp Montecarlo, Sinner vola agli ottavi: si ritira Schwartzman

Sonego lotta ma si deve arrendere

Partita complicatissima per il tennista torinese, che lotta e prova a rimontare ma resta sempre dietro nel punteggio al russo. Il primo set si chiude sul punteggio di 6-3, nonostante il forte supporto del pubblico (in larga parte italiano) e la buona prestazione negli ultimi game dove sembrava in corso una rimonta. La storia non cambia nel secondo, con Sonego che si prende il primo game per poi perdere i successivi cinque. Medvedev spinge, Sonego riesce ad annullare un match poi ma poi è costretto ad arrendersi. Sfiderà agli ottavi di finale Zverev.