Montecarlo, la sfida di Berrettini: "Non vedo l'ora di affrontare Rune"

Dopo aver sconfitto in tre set Francisco Cerundolo, Matteo Berrettini affronterà negli ottavi di finale del torneo di Montecarlo il danese Holger Rune, numero nove delle classifiche Atp. “Sarà una partita molto dura", ha dichiarato il tennista azzurro. "E’ un giocatore che ha già dimostrato di valere la classifica che ha, nonostante sia giovanissimo. Ad Acapulco non ero al meglio, quindi non è stata una partita. Adesso spero di andare in campo e di giocare un bellissimo match: queste sono le atmosfere che mi piacciono, le partite contro di lui e contro i migliori giocatori del mondo sono quelle che voglio giocare e quindi sono contento di averne la possibilità".