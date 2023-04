Berrettini si ritira da Montecarlo per infortunio: il messaggio social

Berrettini ko, il messaggio della Satta

Berrettini commenta così, sul proprio profilo Instagram, l'infortunio che lo ha messo ko per il prosieguo dell'Atp di Montecarlo: "Non so da dove iniziare Stavo...Fnalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere.... questa è difficile", sottolinea il 27enne romano. "Sono molto triste di annunciare che oggi non potrò giocare la mia partita a Montecarlo. Ho sentito un po' di dolore nei miei obliqui durante la partita di ieri. Il dolore è peggiorato notevolmente durante la notte. Dopo essersi consultati con la mia equipe medica abbiamo deciso di fare una risonanza magnetica questa mattina. Ho uno strappo di secondo grado nel mio muscolo obliquo interno. Non vi ringrazierò mai abbastanza per il sostegno. Significa tanto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili". Tra i primi commenti di incoraggiamento e sostegno a Berrettini, arriva quello della sua compagna, Melissa Satta: la showgirl ha postato l'emoticon di un muscolo e un cuore nero, in segno di assoluta vicinanza al tennista romano in un monento così difficile.